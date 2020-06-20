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20 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Libya'daki toplu mezarlarda 190 ceset bulundu

20 Haziran 2020, Cumartesi 16:47
Libya ordusu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizlenen başkent Trablus ve Terhune kentindeki toplu mezarlar ve hastanelerde 5 Haziran'dan bu yana toplam 190 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

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Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin sosyal medya hesabından, Hafter milislerinden kurtarılan kentler ve bölgelerde bulunan naaşlar ve toplu mezarlara dair veriler yayınlandı.

Buna göre, Libya ordusu 5 Haziran'da Hafter milislerinden kurtarılan Terhune kentindeki hastanede aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 106 naaş buldu.

Aynı gün, Terhune hastanesindeki morgda bulunan 37 naaştan 14'ü de teşhis edilmesinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Ordu, Trablus'un güneyindeki Kasr Bin Gaşir bölgesinde de Hafter milisleri tarafından önceden kaçırılan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 15 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Libya ordusu, 6 Haziran'da Trablus'un güneyinde kimliği belirsiz 14 kişinin kalıntılarının yanı sıra 8-11 Haziran'da da Terhune yakınlarındaki bir kuyu ve iki toplu mezarda 18 ceset bulmuştu.

Hükümet güçleri, 16 Haziran'da da Trablus'un güneyindeki bölgelerde kimliği belirsiz bir dizi ceset bulmuş ancak sayı belirtmemişti.

Libya ordusu, 17 Haziran'da Hafter milislerinin Terhune'de işlediği "suçlar ve soykırımları" ortaya koyacak bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunu beklediğini açıklamıştı.

AA

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