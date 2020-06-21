"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Libya: Sisi’nin tehdidini savaş ilanı olarak görüyoruz

21 Haziran 2020, Pazar 19:18
Libya hükümeti, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren beyanlarını, Libya'nın içişlerine karışma ve "savaş ilanı" olarak gördüğünü açıkladı.

Libya Hükümeti Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Libya'nın egemenliğine tecavüz ve içişlerine karışma anlamına gelen, Mısır Cumhurbaşkanı'nın Libya'daki darbecileri, milisleri ve paralı askerleri desteklemesi yönündeki açıklamaları kabul edilemez. Bunlar düşmanca adımlar ve içişlere açık bir müdahale ve savaş ilanı olarak görülür." ifadeleri yer aldı.

Sisi'nin Libya ile askeri anlaşmaya varma yönündeki ifadelerine işaret edilen açıklamada, "hükümetin Libya devletinin tek meşru temsilcisi olduğu ve anlaşmalarının, ittifaklarının biçim ve türünü tek başına belirleme hakkına sahip olduğunu hatırlattığı" aktarıldı.

Libya hükümeti, kendilerinin bu sürece kadar hep siyasi çözüm çağrısı yaptığını, ancak ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve destekçilerinin başkente yönelik saldırı başlattığını, birçok ülkenin de bu süreçte Hafter'in ihlallerine ve suçlarına karşı izleyici kaldığını vurguladı. 

Hafter'in yenilgiye uğratılmasının ardından bu ülkelerin "siyasi çözüm ve diyalog" sözleri etmeye başladığını aktaran Libya hükümeti, şimdi bu ülkelerin de askeri müdahale tehdidinde bulunduğuna işaret etti.

Libya hükümeti açıklamasında, "Libya'nın tamamı kırmızı çizgidir ve kırmızı çizgiler alevli açıklamalarla değil şehitlerin kanıyla çizilir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Sirte vilayetinin 2016 yılında DEAŞ terör örgütünden yüzlerce can kaybı ve binlerce yaralıya mal olarak temizlendiğine işaret eden ve bu ülkelerin "Sirte kurtarılırken nerede olduğu" sorusunu yönelten Libya hükümeti, ülkenin tamamında meşru otoriteyi tesis etmek için askeri operasyonların zamanının ve mekanının ancak kendileri tarafından belirlenebileceğini vurguladı.

Libya hükümeti, uluslararası toplumu bu gerilim karşısında sorumluluklarını üstlenmeye davet ederek, tarafsız biçimde Libyalıları bir araya getirebileceği zaman bir arabuluculuk girişimini memnuniyetle karşılayacaklarını da belirtti.

Sisi'den Libya'ya müdahale tehdidi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

AA

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Korona mültecileri de vurdu

    Fenerbahçe, Kasımpaşa'da kayboldu

    Koca, 6 ildeki yoğun bakım hasta sayısını paylaştı

    Suriyeliler belirsizlikten kurtarılsın

    Servis edilen ürünlerden virüs bulaşabiliyor

    Kaç vatandaşa yardım yapıldı?

    Hareketlilik, pandemi ilânından önceki seviyede

    Salgında 5 milyon kişi gelir kaybına uğradı

    Kıdem tazminatında şimdilik geri adım

    Libya: Sisi’nin tehdidini savaş ilanı olarak görüyoruz

    Küresel salgının merkezi ABD'de son durum?

    Yasakların kanunî dayanağı yok

    İngiltere'deki bıçaklı saldırı terör eylemi ilan edildi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanından aşı açıklaması

    Bilim Kurulu Üyesinden uyarı: Eski normale dönmedik

    ABD'den İstanbul'a ilk tarifeli uçuş gerçekleşti

    İran Meclis Başkanından 'ABD ile müzakere' açıklaması

    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 9 milyona yaklaştı

    'Her huzurevinde bir doktor görev yapacak'

    Suudi Arabistan ve BAE Sisi'ye destek verdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sungur Ağabeyden 45 yıllık bir Yeni Asya mektubu
    Ahmet BATTAL

    Bize yeni bir vicdan lâzım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Davut ŞAHİN

    Tatil yolunda otoban dolandırıcılarına dikkat!
    Risale-i Nur'dan

    Yaz mevsiminde dünya gafleti ziyade hükmeder
    Abdurrahman AYDIN

    Tesadüf ve evrim aynasında tevhid
    Genel

    Avusturyalı Papaz: Kur’an düşmanlığı koronadan tehlikeli
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Ömür boyu sürecek bir şarkısın sen
    Feyzullah ERGÜN

    Beslenmenin ruh sağlığına etkileri (1)
    Adnan NACİR

    Tedbiir, Allahuekber!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.