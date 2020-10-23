"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Libyalı taraflar ateşkes için anlaşmaya vardı

23 Ekim 2020, Cuma 14:03
Birleşmiş Milletler, Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını, ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen imza töreninde konuştu. Libyalı tarafların da hazır bulunduğu törende, konuşmasını Arapça yapan Williams, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Libyalı taraflar da anlaşma metinlerini imzaladıktan sonra kararı ayakta alkışladı.

Williams, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında da 5+5 Komisyon toplantılarına katılan Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter heyetlerinin (LNA), Libya'da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması da dahil bazı konularda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Williams, tarafların kalıcı bir ateşkes üzerinde anlaşması hususunda da "oldukça iyimser" olduğunu kaydetmişti.

Öte yandan, BM Cenevre Ofisi de sosyal medya hesabından anlaşmayı, "Libyalılar için müjde" şeklinde duyurdu. Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını aktarılan açıklamada anlaşma "tarihi" olarak nitelendirildi.

BM, Libya genelinde varılan tam kalıcı ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi.

AA

Etiketler: Libya, taraflar, ateşkes, anlaşma
Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Libyalı taraflar ateşkes için anlaşmaya vardı

    60 bin öğrenciye tablet dağıtıldı

    ABD'de seçim harcamaları 10,8 milyar doları aşacak

    Benzinde indirim bekleniyor

    BM Genel Sekreterinden G20'ye birlik çağrısı

    Van depreminde vefat edenler dualarla yad edildi

    Fransız milletvekilinden İslam karşıtlığına sert tepki: Bu ülke aklını mi yitirdi?

    Toplam vaka sayısı 42 milyonu geçti

    Önemli arazi ve tepeler Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    İkinci canlı yayın tartışmasında gergin anlar

    Önce devlet israftan vazgeçsin

    Faize 137.4 milyar daha

    Sivasspor İspanya'dan eli boş döndü

    Dünyada son 24 saatteki gelişmeler

    Sıcak günler geçiren Kırgızistan'da son durum?

    Trump'ın Twitter şifresi 'tahmin'le çözüldü

    BAE ve Umman'nın Mescid-i Aksa'ya 'normalleşme' ziyaretleri tepki çekti

    Azerbaycan - İran sınırının işgal altındaki kısımları tamamen kurtarıldı

    Bakan Koca'dan endişelendiren İstanbul açıklaması

    Avrupa'da yeniden alarm durumu: Kapsamlı tedbirler geri geliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Fikrî iktidar” mı?
    Ahmet BATTAL

    Terörist damgası kullanıcıları-2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Rebiülevvel ayını müjdeleyelim mi?
    Faruk ÇAKIR

    Devlet de söz versin!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Önce devlet israftan vazgeçsin
    Cevher İLHAN

    “Ben dindar cumhuriyetçiyim”
    Şükrü BULUT

    Sistematik şüphe fırtınası veya küresel dinsizliğin gençliğimize hücumu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.