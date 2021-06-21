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21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Liderler kavga ediyor, bedelini mülteciler ödüyor

21 Haziran 2021, Pazartesi 01:44
DÜNYADA MÜLTECİ SAYISI 82.4 MİLYONA ULAŞIRKEN, LİDERLERE “KAVGAYI BIRAKIN, ÇÖZÜM BULUN” ÇAĞRISI GELDİ.

İNSANLAR ÖLÜYOR

DÜNYA Mülteciler Günü  sebebiyle bir açıklama yapan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, “Dünya liderleri barışı sağlayamıyor, bunun bedelini giderek daha fazla sayıda yerinden edilmiş insan ödüyor” diye konuştu.

ÇÖZÜM BULUNMALI

GRANDİ, yerlerinden edilenler arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da yer aldığına dikkati çekerek, “Son üç yılda bir milyona yakın çocuk ‘sürgün hayatında’ doğdu. Bu çocukların geleceği risk altında. Siyasetçiler çözüm için daha çok çalışmalı” dedi.

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Liderler kavga ediyor, bedelini mülteciler ödüyor

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, “Dünya liderleri barışı sağlayamıyor, bunun bedelini giderek daha fazla sayıda yerinden edilmiş insan ödüyor” dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 20 Haziran Mülteciler Günü mesajında, dünya genelinde 82,4 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına vurgu yaptı. Grandi, “Dünya liderleri barışı sağlayamıyor ya da sağlamaya niyetleri yok gibi görünürken bunun bedelini giderek daha fazla sayıda yerinden edilmiş insan ödüyor” ifadelerini kullandı. Mesajını Dünya Mülteciler Günü öncesinde yayınlayan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) lideri Grandi, yerlerinden edilenler arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da yer aldığına dikkat çekti. UNHCR verilerine göre, son üç yılda bir milyona yakın çocuk “sürgün hayatında doğdu.” Bu çocukların geleceğinin risk altına olduğunun altını çizen Grandi siyasetçilere seslenerek, politikacıların; çatışmaları, krizleri önlemek ve çözmek için daha fazlasının yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu net bir şekilde hatırlatma işlevi görmesi gerektiğini söyledi. 

Kalıcı çözümler üretilmeli

VOA Türkçe’nin haberine göre, Grandi siyasetçilerin; ırkları, milliyetleri, inançları veya diğer özellikleri ne olursa olsun insanları koruma zorunluluğunu, bölünmeyi ve nefreti körüklemek yerine sesini yükseltmeye ve adaletsizlikle mücadele etmeye olan gereksinimi ve başkalarını suçlamak veya mağdurları yermek yerine krizlere pragmatik ve kalıcı çözümler bulmak için kararlı olmaları gerektiğini ifade etti. Grandi, dünya liderlerine, “bugünün küresel zorluklarını çözmek için harekete geçme ve birlikte çalışma” çağrısı yaptı. Pandemi döneminde de mültecilerin en fazla zorluk çeken topluluklar arasında olduğunu söyleyen Grandi, “Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, pandeminin hâkim olduğu dönemde, mültecilerin, uluslararası korumaya, güvenliğe ve desteğe ihtiyaçları varken, bunlara layıkken ve de tüm bunlara hakları varken hem birbirlerine hem de ev sahibi topluluklara katkıda bulunduklarını gördük. Fırsat verildiğinde, biz virüsle topluca savaşırken temel hizmetleri sağlayan doktor, hemşire, temizlik görevlisi, yardım görevlisi, bakıcı, esnaf, eğitimci olarak ve diğer birçok görevde COVID-19 müdahalesinin ön saflarına koştular” dedi.

 

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