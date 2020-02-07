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7 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

Ljubljana'nın ilk camisinde ilk cuma namazı heyecanı

07 Şubat 2020, Cuma 18:25
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da inşa edilen ve şehrin ilk camisi olma özelliği taşıyan Ljubljana Camisi ve İslam Kültür Merkezi'nde ilk cuma namazı kılındı.

50 yıllık hasret...

İnşası kısa bir süre önce tamamlanan ve aynı zamanda Slovenya'nın minareli tek camisi olan Ljubljana Camisi'ndeki ilk cuma namazına, ülkenin farklı şehirlerinden yüzlerce Müslüman akın etti.

Resmi açılışı haziran ayından yapılması planlanan camideki ilk cuma namazını, Slovenya Müftüsü Nedzad Grabus kıldırdı.

Modern mimarisiyle dikkati çeken cami, Kabe'den esinlenilerek yapılan gövdesi, 40 metre uzunluğundaki minaresi ve Bosna Hersek'in eski konaklarını andıran dış cephesiyle cuma namazı için buraya akın eden Müslümanları da kendine hayran bıraktı.

Başkent Ljubljana'da cami yapılmasına dair ilk girişim 1969 yılında başlatılmış ancak nihai bir sonuç alınamamıştı. Slovenya İslam Birliği, 2008 yılında caminin inşa edileceği arsayı satın almış, 2013 yılında ise caminin temeli atılmıştı.

1400 kişi kapasitesi bulunan caminin inşası, yaklaşık 34 milyon avroya mal oldu.

Katar'ın desteğiyle inşa edilen caminin yapımında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) da önemli katkılar sağladı.

AA

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