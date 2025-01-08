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8 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Los Angeles'ta 30 bin kişi için tahliye kararı - 250 bin kişi elektriksiz kaldı!

08 Ocak 2025, Çarşamba 15:59
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi için tahliye kararı verildi.

ABD basınındaki haberlere göre, Los Angeles'ta, saatte yaklaşık 80 kilometreye ulaşan rüzgarlar ve kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu yerel saatle 10.30'da orman yangınları başladı.

Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül olurken, yaklaşık 30 bin kişi için tahliye kararı çıkarıldı.

California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Los Angeles'ta "acil durum" ilan etti.

Bu arada, Pacific Palisades bölgesine 40 kilometre uzaklıkta, Eaton Kanyonu yakınlarında hızla büyüyen ikinci bir yangın başladı.

Poweroutage.us internet sitesine göre, bölgede yaklaşık 250 bin kişi elektriksiz kalırken, yaklaşık 13 bin konut ve iş yeri yangın tehlikesi altında.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, birkaç kişinin yangın sebebiyle yaralandığını, yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiyecinin ciddi kafa travması geçirdiğini bildirdi.

Bölgedeki birçok okul eğitime ara verme kararı aldı.

Elektrik kesintileri nedeniyle metro hatlarında da aksaklıklar yaşanıyor.

Federal kaynak sağlanacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın yerel yetkililerle temasta olduğu bildirildi.

Açıklamada, yangın söndürme çalışmaları için federal yardım sunmaya hazır olunduğu belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de maliyetleri karşılamak için federal kaynak sağlanacağını açıkladı.

AA

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