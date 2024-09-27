Lübnan bilançoyu açıkladı

İsrail’in hafta başından bu yana yoğun hava bombardımanına sahne olan Lübnan’da 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında 1540 kişinin öldüğü bildirildi.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Biriminin hazırladığı raporda, 8 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında ölenler ve saldırılar nedeniyle yerinden edilenlere ilişkin bilgi verildi. Raporda, barınma merkezlerine yerleştirilen kayıtlı yerinden edilmiş kişilerin sayısının 77 bin 100’e ulaştığı, farklı kentlerde devlet okulu, meslek enstitüsü ve tarım merkezlerinden oluşan barınma merkezi sayısının ise 565 olduğu ifade edildi. Saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin çoğunun başka bölgelerdeki evlerine ya da yakınlarının yanına, kiralık ev ve otellere yerleştiği, binlerce kişinin ise Suriye’ye geçtiği kaydedildi. Son 2 gün içinde 15 bin 600 Suriyeli ile 16 bin 130 Lübnanlının Suriye’ye geçtiğinin belirlendiği aktarıldı. AA

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