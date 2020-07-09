Lübnan'da günün 20 saati elektrik yok

Lübnan'da ekonomik kriz ve doların rekor seviyedeki yükselişi dolayısıyla akaryakıt ithalatında yaşanan gecikmeler, ülkede kronikleşmiş elektrik kesintilerini günlük 3-6 saatten 20 saate kadar çıkardı.

Lübnan'daki mevcut ekonomik krize bağlı olarak yerel para birimi Lübnan lirasında yüzde 80'e varan değer kaybı, çoğu ithal temel gıda maddelerinde fahiş fiyat artışına yol açtığı gibi uzun yıllardan beri çözülemeyen elektrik sektörünü vurdu. İç savaşın sona erdiği 1990 yılından beri milyarlarca dolar bütçe tahsis edilmesine rağmen vatandaşa 7/24 enerji sağlayacak çözüme kavuşmayan kronikleşmiş elektrik krizi, son zamanlarda ülke genelinde günde 20 saate varan kesintilerle zirveye çıktı. Lübnan Jeneratörler Cemiyeti Başkanı Abdo Saade, uzun yıllardan beri devletin yetersiz kaldığı elektrik sektöründe hizmet veren jeneratör sahipleri ve mevcut elektrik krizini değerlendirdi. Son zamanlarda elektriklerin günde 20-22 saat kesildiğini söyleyen Saade, kendilerinin de karaborsadan yüksek fiyatlara bulmaya çalıştıkları yakıtla hizmet vermeye gayret ettiklerini ifade etti. Saade, sektörün sorumluluklarına dair şunları kaydetti: "Biz jeneratör sahipleri olarak ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bizler, devletin yerini tutmak için değil, eksiklerini kapatmak için hizmet veriyoruz. Bu dönemde bizden başka sorumluluk alan yok." AA

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