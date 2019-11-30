Lübnan’daki akaryakıt grevi askıya alındı

Lübnan’daki Yakıt İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Sami el-Braks, yakıt istasyonlarındaki grevi askıya aldıklarını açıkladı.

Braks, yaptığı yazılı açıklamada, birçok istasyonda büyük sıkıntı yaşanması ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın talimatları üzerine Enerji Bakanlığı ile yürütülen müzakerelerin olumlu bir şekilde sonuçlanmasına fırsat tanımak amacıyla grevi askıya aldıklarını duyurdu. Braks, sendikanın pazartesi günü yeni gelişmelerin ışığında geniş bir toplantı düzenleyeceğini de aktardı. Yakıt İstasyonları İşveren Sendikası, doların piyasada 2 ayrı kurdan işlem görmesinin sektörü olumsuz etkilemesi ve Lübnan Bankası ile petrol ürünleri ithal eden şirketlerin anlaşmalara bağlı kalmaması nedeniyle 28 Kasım’da grev başlatmıştı. AA

Okunma Sayısı: 94

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.