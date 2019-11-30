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1 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

Lübnan’daki akaryakıt grevi askıya alındı

30 Kasım 2019, Cumartesi 23:23
Lübnan’daki Yakıt İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Sami el-Braks, yakıt istasyonlarındaki grevi askıya aldıklarını açıkladı.

Braks, yaptığı yazılı açıklamada, birçok istasyonda büyük sıkıntı yaşanması ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın talimatları üzerine Enerji Bakanlığı ile yürütülen müzakerelerin olumlu bir şekilde sonuçlanmasına fırsat tanımak amacıyla grevi askıya aldıklarını duyurdu. Braks, sendikanın pazartesi günü yeni gelişmelerin ışığında geniş bir toplantı düzenleyeceğini de aktardı. Yakıt İstasyonları İşveren Sendikası, doların piyasada 2 ayrı kurdan işlem görmesinin sektörü olumsuz etkilemesi ve Lübnan Bankası ile petrol ürünleri ithal eden şirketlerin anlaşmalara bağlı kalmaması nedeniyle  28 Kasım’da grev başlatmıştı.

 

AA

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