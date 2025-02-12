Lübnan'dan Trump'ın skandal Gazze planına karşı "Arap dayanışması" tavsiyesi

Lübnan'ın yeni Başbakanı Nevvaf Selam, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme ve Gazze Şeridi'ni "devralma" planına karşı "Arap dayanışması" tavsiye etti.

Küresel hukuka saldırı - Trump dünyayı ateşe atıyor

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Selam'ın ABD ve bölgedeki gelişmelere yönelik devlet televizyonuna yaptığı açıklamaları aktardı.

Trump'ın planını değerlendiren Selam, "Bu ifadeleri ayıplıyorum. Sadece Gazze halkını Mısır ve Ürdün'e gönderme fantazisi değil, onları Batı Şeria'ya göndermek de kınanması gereken ve kabul edilemeyecek bir plandır. Ne ahlaka, ne siyasete ne de hukuka sığar." ifadelerini kullandı.

Selam, Trump'ın Filistin üzerindeki planlarına karşı "Arap ülkelerinin dayanışması" yoluyla karşılık verilmesi gerektiğini vurguladı.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.