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10 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Lübnan için 252,7 milyon euro toplandı

10 Ağustos 2020, Pazartesi 09:07
Fransa ve Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülüğünde düzenlenen "Uluslararası Beyrut ve Lübnan Halkına Destek Konferansı'nda" Beyrut için 252,7 milyon euro yardım toplandığı bildirildi.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından düzenlenen konferansta Beyrut için 252,7 milyon euro yardım toplandı. 

Konferansa katılan liderler, "bu yardımın BM'nin liderliğinde koordine edilmesi ve doğrudan Lübnan halkına en yüksek verimlilik ve şeffaflıkla ulaştırılması gerektiğini" ifade etti.

Liderler, aynı zamanda patlamaya ilişkin soruşturmanın tarafsız, güvenilir ve bağımsız şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. 

Beyrut için yardımda bulunanların arasında Fransa (30 milyon euro), Almanya (20 milyon euro), Avrupa Birliği (63 milyon euro) ve İngiltere (20 milyon sterlin) bulunuyor. 

NTV

Etiketler: Lübnan
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