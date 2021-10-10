Lübnan karanlığa gömüldü

Lübnan’da yakıt krizine bağlı olarak iki büyük elektrik santralinin durmasının ardından ülke geneline karanlık çöktü.

Lübnan Elektrik Kurumundan gündüz saatlerinde yapılan açıklamada, yakıtın tükenmesi sebebiyle Deyr Ammar ile Zahrani Elektrik santrallerinin durduğu, üretim kapasitesinin 270 megavatın altına düştüğü bildirildi. Ülkede bir süredir yakıt krizi sebebiyle süren elektrik kesintileri, kuzeyde ve güneyde yer alan 2 ana elektrik santralinin durmasıyla birlikte Lübnan’ın genelini karanlığa mahkûm etti. Büyüyen elektrik krizini çözmek üzere Silâhlı Kuvvetlere başvuran Lübnan Elekt- rik Kurumunun yeni yayımladığı açıklamasında, iki ana enerji santralinin yeniden üretime geçmesi için ordunun stoklarından yakıt tedarikinin gerçekleşeceği aktarıldı. Lübnan ordusu konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı. Akşam saat 18:00-19:00 saatlerinden gece saat 00:00’a kadar mahalle jeneratörlerinden yüksek meblâğlarla 5 veya 10 amperlik elektrik hizmeti alan vatandaşlar, saat 00:00’dan sonra ise geceyi karanlıkta geçirmek zorunda kalıyor. AA

Okunma Sayısı: 119

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.