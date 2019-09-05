Lübnan, Osmanlı dönemi hakkında çirkin iddialarını sürdürüyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Osmanlı dönemi ifadelerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın sert tepkisi üzerine Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl Lübnan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Geçtiğimiz hafta Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın ülkesinin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle yaptığı Osmanlı İmparatorluğu'nu hedef alan açıklamaya sert tepki gösterilmişti.

Avn'ın Osmanlı dönemine ilişkin 'temelsiz' ve 'ön yargılı' atıflarda bulunduğunu açıklayan Türk Dışişleri, "Osmanlı İmparatorluğu'nu Lübnan'da devlet terörü uygulamış olmakla itham etmesini en şiddetli biçimde kınıyor ve külliyen reddediyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Bu açıklamayı protesto eden Lübnan Dışişleri Bakanlığı iki ülke arasındaki ilişkilerin korunması ve tüm yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi için Büyükelçi Hakan Çakıl'dan açıklamaya netlik getirilmesini ve Türk tarafının yaptığı 'hatayı' 'açık' bir şekilde düzeltmesini istedi.

Lübnan'ın kuruluşunun 100. yıl dönümünde konuşan Avn, Osmanlı İmparatorluğu'nu özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda 'devlet terörü uygulamakla' itham etmişti.

Avn konuşmasında "Osmanlıların Lübnanlılara özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında uyguladığı aç bırakma, zorla askere alma ve zorla çalıştırma uygulamaları yüzünden yüzbinlerce kişi mağdur oldu. Bu şekilde özgürlük ruhunun ve başkaldırının önüne geçmek istiyorlardı." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki gerginlik Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ağustos sonunda Lübnan'a yaptığı resmi ziyaretin ardından yaşandı. Dışişleri Bakanı bu ziyaretin başladığı tarihte paylaştığı Twitter mesajında "İkili görüşmeler yapmak üzere dost Lübnan'dayız." demişti.

Geçtiğimiz hafta da Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı ortaokul tarih kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili konularda değişikliğe gitmişti.

"Güvenilir tarihi kaynaklara dayanılarak" yapıldığı belirtilen değişikliklerde imparatorluğun nasıl yıkıldığı ve ardından Arap ülkelerinin bağımsızlık süreçleri anlatıldığı belirtilmişti.