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24 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Lukaşenko'dan 'En sert önlemler alınsın' talimatı

22 Ağustos 2020, Cumartesi 15:20
Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko cumartesi günü savunma bakanına verdiği talimat ile protestoculara karşı 'en sert önlemlerin alınmasını' istedi.

9 Ağustos tairhinde gerçekleşen tartışmalı seçimler sonrasında tüm ülkeye yayılan ve protestolarda hali hazırda binlerce kişi gözaltına alındı. Ancak muhalif lider Svetlana Thikanovskaya'nın çağrısı ile pazar günü bir kez daha ülke çapında büyük bir protesto gösterisi gerçekleşmesi ve halkın sokağa çıkarak Lukaşenko'nun istifasını istemesi bekleniyor.

26 yıldır görevde olan ve seçimlerde kendisine rakip çıkanlar üzerinde baskı kuran Lukaşenko, iktidardaki altıncı dönemini sağlama almak istiyor.

Bunun için ülkenin batı sınırındaki Grodno'da bulunan askeri birlikler harekete geçirilecek. Buna ilişkin açıklama Lukaşenko'nun Telegram hesabından duyuruldu.

"Dışardan organize ediliyor"

Kendisi de Grodno'daki askeri üsse gelen Lukaşenko buradan protesto eylemlerinin "dışardan" organize edildiğini ve seçilmiş olan hükümeti yasadışı yöntemlerle devirme amaçlı olduğunu belirtti.

Açıklama Grodno bölgesinde askeri kuvvetlerin 28-31 Ağustos tarihlerinde yapacağı tatbikat öncesinde geldi.

"Mevcut yönetimi kabul etmeyeceğiz"

Açıklanan resmi verilere göre Lukaşenko seçimleri yüzde 80 ile kazanmıştı ancak muhalefet bu oranın aslında Thikanovskaya'ya ait olduğunu ileri sürüyor. Thikanvoskaya cuma günü Litvanya'dan yaptığı açıklamada "Belarus halkı mevcut yönetimi asla kabul etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Lukaşenko, talimat, sert önlem
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