Macron: Yeni nükleer santraller inşa edeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin enerji alanındaki bağımsızlığını garanti edebilmek için onlarca yıl aradan sonra nükleer santral inşa edeceğini söyledi.

Macron halka sesleniş konuşmasında, enerji, koronavirüs salgını ve ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkenin enerji alanındaki bağımsızlığını garanti edebilmek için onlarca yıldan sonra nükleer santral inşa etmeye karar verdiğini ifade eden Macron, yenilebilir enerji yatırımlarının da devam edeceğini söyledi. Macron, "Fransa'nın enerji bağımsızlığını sağlamak, elektrik arzını garanti altına almak ve hedeflerimize, özellikle de 2050'deki sıfır karbon hedefine ulaşmak için, on yıllar sonra ilk kez nükleer reaktörlerin inşasını canlandırmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Dünya Nükleer Birliği'ne göre, Fransa halihazırda 56 faal reaktöre sahip ve elektriğinin yaklaşık yüzde 70'ini nükleer enerjiden sağlıyor. Euronews Türkçe

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