Maduro'dan muhaliflerine diyalog çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki muhalefete ve tüm aktörlere bir kez daha diyalog çağrısı yaparken orduya da hem denizde hem karada tatbikatlar yapılması talimatı verdi.

Aylardır büyük bir siyasi buhran yaşayan ve darbe girişimlerine sahne olan Venezuela'da "Bağımsızlık İlanı"nın 208'inci Yıl Dönümü ve Bolivarcı Ulusal Silahlı Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları dolayısıyla hükümet askeri geçit töreni ve sivil yürüyüş, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhalifler ise protesto gösterisi düzenledi.

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) ve destekçi sendika mensupları, Caracas'ın merkezindeki Nueva Granada Bulvarı'ndan Venezuela ordusunun gövde gösterisi yaptığı Kahramanlar Meydanı'na kadar yürüdü.

Devlet Başkanı Maduro, buradaki törenin ardından yaptığı konuşmada, "Kimse Venezuela'ya yanlış yapmasın. Venezuela'yı müdafaa etmek için halkımız da var, ordumuz da var. Birlik içindeyiz. Venezuela sarsılmaz bir şekilde bağımsız ve egemendir. Dünyadaki emperyalistler bunu böyle bilsin." ifadelerini kullandı.

Muhalefete yine diyalog çağrısı

Venezuela'nın iç sorunlarının çözümünün barışla mümkün olduğunu vurgulayan Maduro, yine ülkedeki bütün siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal aktörlere ulusal diyalog çağrısı yaptı.

Maduro, "Elimi barış ve ittihat için uzatıyorum. Hepimiz bu cömert Venezuela'da birlikte yaşayabiliriz. Yeter artık bu darbe girişimlerine, kötülüklere, Venezuela'yı istikrarsız hale getirme ve zarar verme planlarına, askeri müdahale, işgal, ekonomik yaptırımlar, ambargo ve şiddet çağrılarına artık bir son verin." dedi.

Gelecek hafta ulusal diyalog konusunda güzel haberler alınacağını söyleyen Maduro, Venezuela muhalefeti ile daimi bir diyalog masası oluşturulmasını istediklerini ve bunu da başaracaklarını vurguladı.

Ordu sınırda ve Karayipler'de tatbikat yapacak

Maduro ayrıca Venezuela ordusunu her duruma hazırlıklı tutmaları gerektiğine değindi.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'e ve diğer askeri yetkililere yeni tatbikat talimatları verdiğini aktaran Maduro, "24 Temmuz'da Karayip Denizi'nde ve Venezuela’nın kara sınırlarında yapılacak tatbikatlar için hazırlıklara başlayın." dedi.

Guaido yine aynı çağrıları yaptı

Caracas'taki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ofisinin önünde toplanan Guaido ve muhalifler ise ülkedeki son darbe girişimi çerçevesinde yakalanan emekli asker Rafael Acosta Arevalo'nun işkence sonucu ölümünü protesto etti.

ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteği ile aylardır orduyu darbeye çağıran ve bir de başarısız askeri kalkışma girişimine imza atan Guaido, Venezuela hükümeti için diktatörlük benzetmesinde bulundu.

Guaido, Arevalo davasına işaret ederek kendilerinin aslında askerleri savunduğunu öne sürdü ve orduya Devlet Başkanı Maduro'ya verdiği desteği çekmesi çağrısını yineledi.

Maduro hükümetinin günlerinin sayılı olduğunu iddia eden Guaido, hükümet karşıtı yeni sokak eylemleri düzenleyeceklerini duyurdu ve Venezuelalılardan yine sokağa çıkmalarını istedi.