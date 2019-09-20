Maduro Rusya'ya gidecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Moskova ziyareti için hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, Maduro’nun ziyaretini doğrulayarak “Ziyaret için hazırlıklar sürüyor” dedi. Peskov, Maduro’nun Rusya’nın başkenti Moskova’da 2-5 Ekim tarihlerindeki enerji haftası etkinliğine katılacağını belirtti. Daha önce Venezuela Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasında yeni anlaşmalar imzalanması için Maduro’nun Rusya’yı ziyaret etmeyi planladığını bildirmişti.

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