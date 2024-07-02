Mahkumlar her türlü işkenceye maruz kalıyor

İsrail, Gazze’deki Şifa Hastanesi’nin müdürü Muhammed Ebu Silmiyye’yi 8 ayın ardından serbest bıraktı. Ebu Silmiyye ilk açıklamasında mahkumların işkenceye maruz kaldığını belirterek, “Bu işgal tüm insani değerleri terk etti” dedi.

İşkenceden ölümler rekor seviyede Gazze’deki Şifa Hastanesi’nin müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail tarafından aylarca alıkonulduktan sonra serbest bırakıldı. Mahkumların en temel haklarından mahrum bırakıldığını vurgulayan Ebu Silmiyye, her türlü işkenceye maruz bırakıldıklarını, birçok mahkumun sorgu sırasında öldüğünü de söyledi. Ebu Sılmiyye, serbest kaldıktan sonra basına yaptığı açıklamada şöyle dedi: “İsrailli doktorlar bile mahkumlara acımasızca davranıyor ve onları dövüyor. Bu işgal tüm insani değerleri terk etti. Meslektaşlarımdan Şifa Hastanesinin çok zarar gördüğünü duydum. Size ve tüm dünyaya bu sağlık kompleksini yeniden inşa edeceğimize söz veriyorum.” Ankara - anka

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