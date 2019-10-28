Medine’de İslâm müzesi

Hz. Peygamber’in (ASM) hayatını ve İslam medeniyetini tanıtan uluslar arası daimÎ bir müzenin inşası konusunda bir anlaşma imzalandı.

Dünya İslâm Birliği’nin (Rabıta) Genel Sekreteri Dr. Muhammed el-İsa ve Medine Valisi Prens Faysal bin Selman’ın huzurunda, “Hz. Peygamber’in (asm) hayatı ve İslâm medeniyetini tanıtan uluslar arası daimî bir müzenin inşa edileceği yer” konusunda bir anlaşma imzalandı. Şarku’l Avsat’ın haberine göre Müzenin en modern teknolojilerle Medine’deki Bilgi Ekonomik Şehri’nde 20 bin metrekarelik bir alanda kurulması planlanıyor.

İslam’ın güzelliği tanıtılacak

Anlaşma, iki taraf arasındaki işbirliğini geliştirmeyi, Hz. Peygamber’in (asm) hayatının tanıtılması ve Medine’de uluslar arası bir kalıcı sergi ve müze kurarak, İslâm’ın gerçek parlak görüntüsünü tanıtmayı amaçlıyor. Ayrıca imzalanan anlaşma, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Haremeyn-i Şerifeyn’e sunduğu hizmetleri ve sarf ettikleri çabayı göstermeyi hedefliyor.

Anlaşma Cakarta’da da imzalandı

Öte yandan, Rabıta Genel Sekreteri Şeyh Dr. Muhammed el-İsa, geçtiğimiz günlerde, Endonezya İdari ve Bürokratik Reform Bakanı Safaruddin Cambo ile Cidde’de bir araya geldi. İsa ve Bakan Cambo, geçtiğimiz Ramazan ayında açılan Medine’deki merkezin bir şubesi olarak Cakarta’da Hz. Peygamber’in (asm) hayatı ve İslâm medeniyeti hakkında en büyük tarihî ve medeniyet müzesinin kurulmasını öngören bir anlaşma imzaladı. SPA’nın haberine göre Rabıta Genel Sekreteri, bu projenin Endonezya hükümetinin talebi üzerine yapıldığını belirterek, Rabıta’nın Hz. Peygamber’in (asm) hayatı ve İslâm medeniyetinin tarihî mirasına büyük önem verdiğini vurguladı. Endonezya’nın başşehri Cakarta’da, Medine’de bulunan merkezin ilk şubesinin olacağını dile getiren İsa, söz konusu müzenin Hz. Peygamber’in (asm) hayatı ve İslâm medeniyetinin muhtevasını vurgulamanın yanı sıra eğitim seminerleri, konferans ve forumlar düzenleyeceği bilgisini de verdi.