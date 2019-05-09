Meksika'da sendika liderleri silahlı saldırıya uğradı

Latin Amerika ülkesi Meksika'da Morelos eyaletine bağlı Cuernavaca kentinde Meksika İşçi Konfederasyonu (CTM) üyesi iki yerel sendika yöneticisi silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Eyalet Savcısı Uriel Cardona, yaptığı açıklamada, CTM'nin Cuernavaca Şubesi'nin Başkanı Jesus Garcia ile Sendika Sekreteri Roberto Castrejon Calderon'un kent meydanında düzenlenen bir gösteri sırasında uğradıkları silahlı saldırıda öldüğünü bildirdi. Açıklamada, sokak satıcılarının düzenlediği protestoda kalabalığın içinden çıkan silahlı saldırganın sendika yetkililerini hedef alarak ateş açtığı, olayda kurşunların isabet ettiği bir haber kameranı ile bir kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırganın olay yerinden kaçarken yakalandığı ifade edildi. CMT'nin rakip sendika Yeni Çalışan Grubu (NGS) ile meydandaki sokak satıcılarının hakları konusunda anlaşmazlık yaşadığı belirtilirken, suikast olduğu anlaşılan saldırıya bu anlaşmazlığın sebep olup olmadığı araştırılıyor.

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