Merkel: AB, kuruluşundan bu yana en büyük sınavla karşı karşıya

Angela Merkel, Başbakanlık'ta yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınının tüm AB üyelerini etkilendiğini belirtti.

"Bana göre AB, kuruluşundan bu yana en büyük sınavla karşı karşıya bulunuyor." diyen Merkel, Avrupa’nın bu krizden güçlü şekilde çıkmasının tüm ülkelerin çıkarına olacağını ifade etti.

Avrupa’nın durumu iyi olduğunda Almanya’nın da durumunun iyi olacağını vurgulayan Merkel, bunun daha güçlü Avrupa ile mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Merkel, aynı para birimine sahip ülkelerin krizden daha fazla etkilendiğine dikkati çekerek, bundan dolayı Avro Grubu ülkelerinin maliye bakanlarından kriz döneminde alınacak tedbirlerle ilgili önerler sunmalarını istediklerini aktardı.

Kriz döneminde AB ülkelerine Avrupa’yı birlikte savunma çağrısında bulunan Merkel, sadece ulusal düzeyde değil, AB seviyesinde de ekonomik teşvik programına ihtiyaç duyulduğunu, Almanya’nın da buna katkı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Merkel, Avrupa'da maske sıkıntısına dikkati çekerek, maskelerin Almanya’da veya Avrupa’da üretilmesi gerektiğini, bunun için AB ülkeleriyle koordinasyon sağlamaya çalışacaklarını belirtti.

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için getirilen tedbirlere Almanya'da çoğunlukla uyulduğunu belirterek halka teşekkür eden Merkel, bu tedbirlerin kaldırılması için tarih vermenin henüz erken olduğunu söyledi.