Mescid-i Aksa’da 6 haftalık karantinanın ardından ilk cuma namazı

İsrail hükümetinin ülke genelinde uyguladığı ve işgal altındaki Doğu Kudüs’te de zorunlu hale getirdiği 6 haftalık karantinanın ardından Filistinliler kılınan ilk cuma namazında Mescid-i Aksa’yı doldurdu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan ve İsrail vatandaşı Filistinliler, saatler öncesinden Harem-i Şerif’in yolunu tuttu. Yoğun ilgi nedeniyle Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir’in sokaklarında yer yer kalabalıklar oluştu. Eski Şehir esnafı da haftalarca süren karantinanın ardından dükkanlarını açtı. İsrail güçleri ise Mescid-i Aksa’nın bazı kapılarında kimlik kontrolü yaptı. Harem-i Şerif’te okunan cuma hutbesinde de Filistinlilerin Mescid-i Aksa’yı doldurmasından övgüyle söz edildi. Hutbeyi okuyan Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Filistinlilere Mescid-i Aksa’yı yalnız bırakmamaları çağrısında bulundu. İsrail’in yeni tip koronavirüs nedeniyle uyguladığı karantinaya tepki gösteren Şeyh Hüseyin, Mescid-i Aksa’ya girişlerin "işgal devletince" kısıtlandığına dikkati çekti. Şeyh Hüseyin ayrıca, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı baskın, gözaltı ve yıkım politikalarını da eleştirdi. İsrail polisi, 27 Aralık ila 7 Şubat’a kadar uygulanan karantina sürecinde Mescid-i Aksa’ya sadece çevresinde bulunan Eski Şehir sakinlerinin girişine izin vermişti. AA

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