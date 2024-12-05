Mescid-i Aksa da hedefte

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kasım ayında Mescid-i Aksa’ya 20 kez baskın düzenlediğini ve İsrail ordusunun El Halil’deki Harem-i İbrahim Camisi’nde 55 kez ezanı engellediğini bildirdi.

İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin kasım ayında Filistin’deki kutsal mekanlara yönelik ihlallerini artırdığı vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun ayrıca Harem-i İbrahim Camisi’ni Müslümanlara kapattığı ifade edildi. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in de kutsal mabedlere yönelik baskınlara öncülük ettiğine işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma Filistin’deki kutsal mekanlara yönelik tehlikeli ihlallerin önüne geçilmesi çağrısında bulunuldu. AA

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