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Mescid-i Aksa'daki İsrail baskınları ve tahrikleri devam ediyor

29 Nisan 2022, Cuma 12:53
İsrail polisi, düzenlediği baskından yaklaşık iki saat sonra işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan çekildi.

İsrail polisi, sabah namazının ardından baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'dan çıktı. İşgal altındaki Batı Şeria'dan gelen binlerce Filistinlinin de aralarında yer aldığı çok sayıda Müslüman, ramazan ayının son cuma namazını eda etmek için Mescid-i Aksa'ya girmeye başladı.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın Mağaribe Kapısı dışındaki bekleyişi ise devam ediyor.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail polisinin baskınında yaralanan 42 kişiye ilk müdahalenin yapıldığı, bunlardan 22'sinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bu kişilerin çoğunun belden yukarı kısımlarından yaralandığı, İsrail polisinin Filistin Kızılayı ekiplerinin Aksa'ya girişini engellediği kaydedildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise polisin Mescid-i Aksa içinde taş atan gruba müdahale ettiği, 2 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail polisi, sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, Filistinli genç gruba kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

İsrail polisi, Aksa'nın avlusundakileri de zorla dışarı çıkarmış, ramazanın son cuma namazı için gelen Müslümanlara da mescidin kapılarını kapatmıştı.

Mescid-i Aksa, ramazanın başından bu yana İsrail polisinin baskın ve müdahaleleriyle gündeme gelmişti. İsrail polisi, on binlerce Müslümanın katılmasının beklendiği Ramazanın son cuma namazı öncesinde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine binlerce birlikle takviye yaptığını açıklamıştı.

AA

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