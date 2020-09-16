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16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Mescid-i Aksa’nın kapatılma kararı iptal edildi

16 Eylül 2020, Çarşamba 17:28
Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, İsrail polisinin fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin vermeyi sürdürmesi üzerine Harem-i Şerif'in kapatılması kararının iptal edildiğini duyurdu.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artışı nedeniyle 3 haftalığına ibadete kapatılması kararını iptal etti.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konseyin, İsrail polisinin fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermeyi sürdürmesi nedeniyle daha önce aldığı kararı iptal ettiğini belirtti.

Yetkili, İsrail polisinin kararı karşısında şaşkınlık duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail polisinin bu kararına doğrusu şaşırdık. Daha önce aldığımız kapatma kararına uyan polis bu kez uymayı reddetti. Dolayısıyla biz de Mescid-i Aksa’yı Müslümanların ibadetine açık bırakacağız.”

Yetkili, İsrail polisinin fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarını sürdürmesine izin vermesine karşılık söz konusu kapatma kararından vazgeçildiğini vurguladı.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi Üyesi Hatem Abdulkadir gün içinde, “Konsey, yeniden tırmanışa geçen Kovid-19 salgını nedeniyle Harem-i Şerif’in 3 haftalığına ibadete ve ziyarete kapatılması kararı aldı." demişti.

Kovid-19 nedeniyle ilk olarak 17 Mart’ta kapalı alanları, 22 Mart’ta da tamamen ibadete kapatılan Mescid-i Aksa, salgının düşüşe geçmesiyle beraber 30 Mayıs’ta yeniden ibadete açılmıştı.

AA

Etiketler: Mescid-i Aksa, kapatılma kararı
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