Mescid-i Aksa’nın kapatılma kararı iptal edildi

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, İsrail polisinin fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin vermeyi sürdürmesi üzerine Harem-i Şerif'in kapatılması kararının iptal edildiğini duyurdu.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artışı nedeniyle 3 haftalığına ibadete kapatılması kararını iptal etti. Kudüs İslami Vakıflar Konseyinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konseyin, İsrail polisinin fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermeyi sürdürmesi nedeniyle daha önce aldığı kararı iptal ettiğini belirtti. Yetkili, İsrail polisinin kararı karşısında şaşkınlık duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: "İsrail polisinin bu kararına doğrusu şaşırdık. Daha önce aldığımız kapatma kararına uyan polis bu kez uymayı reddetti. Dolayısıyla biz de Mescid-i Aksa’yı Müslümanların ibadetine açık bırakacağız.” Yetkili, İsrail polisinin fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarını sürdürmesine izin vermesine karşılık söz konusu kapatma kararından vazgeçildiğini vurguladı. Kudüs İslami Vakıflar Konseyi Üyesi Hatem Abdulkadir gün içinde, “Konsey, yeniden tırmanışa geçen Kovid-19 salgını nedeniyle Harem-i Şerif’in 3 haftalığına ibadete ve ziyarete kapatılması kararı aldı." demişti. Kovid-19 nedeniyle ilk olarak 17 Mart’ta kapalı alanları, 22 Mart’ta da tamamen ibadete kapatılan Mescid-i Aksa, salgının düşüşe geçmesiyle beraber 30 Mayıs’ta yeniden ibadete açılmıştı. AA

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