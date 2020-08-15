'Mescid-i Aksa'nın pazarlık konusu olması mümkün değil'

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, Mescid-i Aksa'nın hiçbir durumda pazarlık konusu yapılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Umman Müftüsü Halili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa ve çevresindeki toprağın işgalden kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturulmasının ümmetin kutsal bir görevi olduğunu belirtti. Müftü Halili, Mescid-i Aksa'ya vefa göstermenin ümmetin üzerine bir borç olduğunu da kaydederek, "Mescid-i Aksa'nın hiçbir durumda pazarlık konusu olması mümkün değildir." ifadesini kullandı. Halili, Mescid-i Aksa'nın Mescid-i Haram gibi İslam ümmetinin sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Umman Dışişleri Bakanlığının dün İsrail-BAE anlaşmasına verdiği destek açıklamasından sonra Halili'nin bugünkü açıklaması dikkati çekti. Dışişleri Bakanlığının, Umman resmi ajansı ONA'da yayımlanan yazılı açıklamasında, "Sultanlık, ABD-İsrail ve BAE arasındaki tarihi ortak bildiri çerçevesinde, İsrail ile ilişkileri konusundaki BAE'nin kararını destekliyor." ifadelerine yer verilmişti. AA

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