Mescid-i Haram’a izinsiz girenlere para cezası

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan ayı süresince belirli sayıda ziyaretçinin alınacağı Mescid-i Haram’a “izinli giriş” uygulamasına riayet etmeyenlere para cezası uygulanacağını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ramazan ayı boyunca Kâbe’nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram’a umre veya ziyaret için izinsiz girenlere uygulanacak cezaya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Ramazan ayı süresince Mescid-i Haram’a izinsiz umre için gelenlere 10 bin riyal, ziyaret için gelenlere ise 1000 riyal para cezası uygulanacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Mescid-i Haram’a izinsiz girişlere yönelik para cezası uygulamasının Ramazan ayı sonrasında da yeni bir duyuruya kadar devam edeceği ifade edildi. Ramazan süresince Mescid-i Haram’a girişler izin belgesiyle yapılacak.
AA