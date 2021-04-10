Mescid-i Haram’a izinsiz girenlere para cezası

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan ayı süresince belirli sayıda ziyaretçinin alınacağı Mescid-i Haram’a “izinli giriş” uygulamasına riayet etmeyenlere para cezası uygulanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ramazan ayı boyunca Kâbe’nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram’a umre veya ziyaret için izinsiz girenlere uygulanacak cezaya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Ramazan ayı süresince Mescid-i Haram’a izinsiz umre için gelenlere 10 bin riyal, ziyaret için gelenlere ise 1000 riyal para cezası uygulanacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Mescid-i Haram’a izinsiz girişlere yönelik para cezası uygulamasının Ramazan ayı sonrasında da yeni bir duyuruya kadar devam edeceği ifade edildi. Ramazan süresince Mescid-i Haram’a girişler izin belgesiyle yapılacak. AA

Okunma Sayısı: 171

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.