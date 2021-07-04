Miami'de ölü sayısı 24'e yükseldi: 13 katlı binanın tamamı yıkılacak

ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı bina ile ilgili olarak Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazında devam eden çalışmalarda 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve ölü sayısının 24'e ulaştığını bildirdi.

Cava, enkaz altında olan 124 kişiden halen haber alınamadığını sözlerine ekledi. Tamamının yıkılacak olması nedeniyle çalışmalara ara verildi Öte yandan çöken binanın kalan kısmının da yıkılmasına yarın başlanacağını belirten itfaiye yetkilileri, bu nedenle enkazdaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildiğini kaydetti. Ayrıca, binanın yaklaşık 8 kilometre uzağındaki başka bir bina da çökme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle tahliye edildi. 270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü. Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti. AA

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