Midilli Adası’nda yangın çıktı

Yunanistan'da Midilli Adası'nın Vatera Bölgesi'nde bu sabah çıkan orman yangınının bir köye sıçraması sonucu bazı evler hasar gördü. Bölgedeki otel ve evlerde kalan 450 kişi tahliye edildi

Yunan basınındaki haberlere göre, Midilli Adası'ndaki kontrol altına alınamayan yangın, geniş ormanlık alanın bulunduğu Vrisa Bölgesi'ne doğru yayılmaya başladı. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarına Yunan Silahlı Kuvvetleri de destek verdi. Bölgedeki otel ve evlerde kalan 450 kişi tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmalarında hafif yaralanan bir itfaiye görevlisi Sağlık Merkezinde tedavi altına alındı.

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