Mısır’a ‘idamı kaldır’ çağrısı

İnsan hakları örgütleri Mısır yönetimine, idam cezasını kaldırma çağrısı yaptı. İnsan Hakları için Adalet, Şihab İnsan Hakları Merkezi ve Uluslararası Barış Örgütü, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Mısır’ı idam cezasını kaldırmaya ve bu konuda uluslararası bir protokol imzalamaya davet etti.

Mısır’daki adli makamların 7 yıl boyunca siyasi nitelikli davalarda ön karar olarak 1558 idam cezası çıkardığına işaret edilen açıklamada, bunlardan 80’inin infaz edildiği, 68’inin de infazı beklediği aktarıldı. Açıklamada, Mısır yönetimine, tüm infazları durdurma ve idam cezasının kaldırılmasını sağlayan Uluslararası Sivil ve Siyasi Haklar Protokolü’nü imzalama çağrısı yapıldı. AA

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