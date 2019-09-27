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27 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Mısır'da gösterilere katılan yaklaşık 1000 kişi gözaltına alındı

27 Eylül 2019, Cuma 10:52
Mısır'da, son dönemde 5 vilayette düzenlenen rejim karşıtı gösterileri kışkırttığı iddia edilen yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığı ve savcılık tarafından sorgulandığı belirtildi.

Mısır yerel basınında geçen haberlere göre Başsavcısı Hamade es-Savi yaptığı açıklamada, geçen cuma ve cumartesi günlerinde rejim karşıtı gösterilere katılan yaklaşık bin kişinin avukatları eşliğinde sorguya çekildiğini bildirdi.

İlk kez resmi ağızdan ülkede rejim karşıtı gösterilerin düzenlendiği kabul edilen açıklama, gözaltına alınanlardan bazılarının 5 vilayetteki çeşitli bölgelerde gösterilere katıldığını itiraf ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca gözaltına alınanlardan bazılarının, gösterilere katılmalarına ülkede kötüye giden ekonomik durumu gerekçe gösterdikleri kaydedildi.

Açıklamada, gözaltındakilerden suç işleme kastı dışında gösterilere katılanların serbest bırakılacağı kaydedildi.

Resmi açıklamada yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmesine rağmen uluslararası insan hakları raporlarına göre söz konusu sayının 2 bine yakın olduğu öne sürüldü.

Kahire'deki gösterilerin düzenlendiği bölgede aralarında Filistin İslami Cihad Hareketine bağlı kişilerin de bulunduğu bazı yabancıların gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada Başsavcılık, ülkeye zarar vermek için halkı kullanan planların içinde yer almamaları yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.

Öte yandan Gazze'deki İslami Cihad Hareketi, "Mısır'daki gösterilerde rolü olduğu" iddiasını yalanladı.

İslami Cihad Hareketinin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Dubai merkezli MBC Group'a ait "MBC Masr" televizyonunda yayınlanan bir programda, Mısır'da tutuklu bulunan Filistinli Eşref Saad Tafiş'in ifadelerine dayanılarak ortaya atılan "Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin Mısır'daki Sisi karşıtı gösterilerde rolü olduğu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Eşref Saad Tafiş isimli tutuklu, bizim üyemizdir ancak eğitim amacıyla başka bir ülkeye geçmek üzere gösterilerden bir gün önce Kahire'ye ulaşmıştır." ifadesi yer aldı.

AA

Etiketler: mısır, gösteri, gözaltı
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