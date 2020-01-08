Mogadişu’da meclis binası yakınında saldırı: 'En az 2 kişi öldü'

Somali’nin başkenti Mogadişu’da meclis binası yakınlarındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da meclis binası yakınlarındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 2 kişinin öldüğü bildirildi. Açıklama yapan polis yetkilisi Muhammed Bulle, meclis binası ve bakanlıkların yer aldığı Sayidka bölgesindeki güvenlik kontrol noktasını hedef alan saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Bulle, "Şu ana kadar bildiğimiz en az 2 kişinin güvenlik noktasına yapılan bombalı saldırıda öldüğü." ifadesini kullandı. Somalili milletvekillerinin sık sık kullandığı geçiş noktası aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na da yakın bir noktada bulunuyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlama sonrasında bazı araçların yandığı ve olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği görüldü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

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