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17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Moise suikastına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

17 Temmuz 2021, Cumartesi 13:44
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yapılan suikasta ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, olayda ABD'nin parmağı olduğuna dair Haiti kamuoyunun şüpheleri artıyor.

Haiti Devlet Başkanına suikastle ilgili operasyon: 4 şüpheli öldürüldü

 

Sosyal medyada paylaşılan suikast anına ait bir videoda, suikastı düzenleyen zanlıların, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırarak, Moise'nin konutuna baskın yaptıkları görülüyor.

Bölge basınındaki haberlerde ise paralı askerlerin, Moise'nin evine girerek, çalışanların ve Moise'nin çocuklarının ellerini ve gözlerini bağladıktan sonra Devlet Başkanı'nın ofisini ve yatak odasını dağıttığı bildirildi.

Saldırının ardından yetkililer, Moise'yi yatak odasında yerde, alnından, göğsünden, kalçasından ve midesinden vurulmuş halde bulmuştu.

Moise'ye düzenlenen suikastın soruşturmasını yürüten Carl Henry Destin, Haiti gazetesi Le Nouvelliste'ye 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Moise'nin yatak odasında öldürülmeden önce işkence gördüğünü, kızının kaçtığını, oğlunun ve çalışanların ise ağzının kapatıldığını belirtmişti.

Otopsi raporunda, Moise'nin kolunda ve sağ ayağında kırıklar olduğu kaydedilmişti.

Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından suikastta ABD'nin parmağı olduğuna dair Haiti kamuoyunun şüpheleri artıyor.

Suikast, komando birliğince yapıldı

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliğince yapıldığını söylemişti.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda ölmüş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu ölmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

AA

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