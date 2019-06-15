Moldova'da siyasi kriz sona erdi

Moldova Anayasa Mahkemesi, ülkede siyasi krize neden olan kararlarını iptal etti.

Moldova Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un yetkisini eski Başbakan Pavel Filip'e devreden ve parlamentonun çoğunluğu tarafından kurulan hükümeti gayri meşru sayan kararlarını iptal ettiğini duyurdu. Mahkemenin olağanüstü toplantısının ardından yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesinin 7-9 Haziran tarihlerinde aldığı kararların iptal edildiği bildirildi. Böylece mahkemenin ülkede siyasi krize neden olan Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un yetkisini eski Başbakan Pavel Filip'e devreden ve yeni kurulan koalisyon hükümetini gayri meşru sayan kararları ortadan kalkmış oldu. Hükümet başbakanlıkta ilk toplantısını yaptı Moldova’da Demokrat Partili Pavel Filip, hükümetinin iktidardan ayrıldığını açıklamasının ardından parlamento çoğunluğunun oluşturduğu koalisyon hükümeti başbakanlık binasında ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısı yaptı. Bir önceki hükümetin binayı teslim etmemesi nedeniyle toplantılarını parlamentoda yapan koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu ilk kez başbakanlık binasında Başbakan Maya Sandu başkanlığında toplandı. AA

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