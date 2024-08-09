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9 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

Müdahil olan 7’nci ülke olduk

09 Ağustos 2024, Cuma 20:03
Maastricht Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümünden Selman Aksünger, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) devam eden Filistin davasına Türkiye’nin müdahil olmasının önemini ve müdahillik metninde öne çıkan hususları AA Analiz için kaleme aldı.

Müdahillik başvurusu nihayet yapıldı

 

Yazıda “Türkiye, UAD’de İsrail aleyhindeki Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin Gazze Şeridi’nde uygulanmasına ilişkin davaya müdahillik bildirimini Divan Yazmanlığına sunarak, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya’nın ardından bu yolu kullanan 7’nci ülke oldu. Bu müdahillik, UAD önündeki davalara katılım için yeni bir standart oluşturma ve gelecekteki uluslararası hukuk emsallerini önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip olması bakımından dikkati çekiyor. Bu aşamadan sonra Divan’ın, Güney Afrika ve İsrail’e yaklaşık 2 aylık bir süre vererek Türkiye’nin müdahilliğine ilişkin gözlemlerini sunmasının ardından Türkiye’nin müdahilliğine ilişkin kararını vermesi bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

 

AA

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