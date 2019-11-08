Müslüman adayların zaferi

ABD’de son yerel seçimde 26 Müslüman aday sandıktan zaferle çıktı ABD’nin bazı eyaletlerinde Salı günü yapılan yerel seçimde, 26 Müslüman adayın sandıktan zaferle çıktığı belirtildi.

Müslüman sivil hakları savunucusu Amerika İslâm İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD’deki Müslüman toplumu siyasete teşvik için faaliyet gösteren Jetpac ve MPower adlı sivil toplum örgütleriyle, ülkede 2019’da çeşitli seçimlere katılan Müslüman adaylarla ilgili verileri ihtiva eden rapor yayımladı. Raporda, 2019’da yerel ve eyalet düzeyinde 81 Müslümanın çeşitli seçimlere aday olduğu, bunlardan 34’ünün seçildiği kaydedildi. Bu 34 kişiden 26’sının salı günkü yerel seçimde, çoğu şehir meclisi gibi yerel pozisyonlara seçildiği aktarıldı. AA

Okunma Sayısı: 92

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.