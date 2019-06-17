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17 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Müslüman gibi yaşamak

17 Haziran 2019, Pazartesi 19:50
Müslüman ülkelere giderek Ramazan ayı boyunca nasıl yaşadıklarını sosyal medya aracılığı ile paylaşan Jay Kim, Müslüman olmadan Müslümanlığı anlamaya çalışıyor.

Güney Kore’de yaşayan insanların inanç grafiği ortaya konduğunda ateistlerin oranının %60’larda olduğu görülüyor. Aslında bu sayının çerisinde Budist ve Konfüçyonist inanışa sahip olanlarında olduğu biliniyor. Din, Güney Kore’de çok önemli bir olgu değil, çünkü kültürel olarak hayatlarını düzene sokan hareketlerin ahlaki olduğunu düşünüyorlar. Müslüman nüfusun ise %4 ya da %5 olduğu biliniyor.

Müslümanlarla Empati

Jay Kim, Güney Koreli bir sanatçı. İslam, ilk önce her Koreli gibi ona da katı kuralları olan bir din olarak gelmiş ama daha sonra araştırmaya başlamış. Çünkü kendi ifadesine göre, “Bir tek Tanrı var” ve Müslümanlar da tek bir Allah’a inanıyorlar. Jay Kim, bu yıl Müslüman olmadığı halde Müslümanları anlayabilmek için bir ay oruç tuttu ve düşüncelerini şöyle açıkladı: “Ramazan’da hissettiklerim hakkında konuşacağım. Birçok insan bana oruç tutmakla ilgili ne hissettiğimi sordu. Önce size neden oruç tuttuğumu anlatmalıyım. Bunun üç nedeni var. İlki Müslümanları daha iyi anlamak, ikincisi fizikî ve zihnî faydalarından yararlanmak ve sonuncusu olumsuz düşünceleri terk etmek, daha iyi bir insan olmak.”

Allah’a doğru

Kim, şöyle devam etti:

“Aslına bakarsanız İslam ve Müslümanlar ile ilgili konuşacağım aklımın ucundan geçmezdi. Ben gerçekten Ramazan’da oruç tutacağımı da düşünmezdim. Çünkü oruç tutmak ve Ramazan ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. Ama başardım ve kendimle gurur duyuyorum. Ama birşeyler olamsaydı bunu asla başaramazdım. Müslümanların oruç tutmasının asıl sebebi  Allah’ın bunu istemesi ve bunu emretmesidir. Buna niyetlenmiş olsam da Allah beni buna yönlendirdi ve bir ay boyunca yardım etti. Şimdi düşünüyorum da bunların hepsi Allah’a doğru bir yolculuk. Bu yaşam yolculuğunda doğru yola ilerlemek için verilmiş görkemli ve güzel bir hediye gibi görünüyor. Gerçekten böyle düşünüyorum.”  Müslüman ülkelere giderek Ramazan ayı boyunca nasıl yaşadıklarını da sosyal medya aracılığı ile paylaşan Jay Kim, özellikle bir Müslüman için Güney Kore’nin helal lokantalarını tanıtıyor ve Müslüman olmadan Müslümanlığı anlamaya çalışıyor. Jay Kim’i şu adreslerden takip edebilirsiniz: 

You Tube: Jay Kim-JAEHANKIM66      -     Instagram: jaehan9192

HABER: Merve İRİYARI

Haber Merkezi

Etiketler: Güney Kore, din, İslâm
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