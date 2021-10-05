"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Müslüman iş insanına terörist diyen siyasetçi, hapse mahkum edildi

05 Ekim 2021, Salı 10:38
Kanada’da, "helal" lokantalar zinciri sahibi Muhammed Fakih’i, kendisine ait internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında hedef alan siyasetçi Kevin Johnston, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Calgary kentinde belediye başkanı adayı olan Johnston, Muhammed Fakih’e karşı 2017 yılında başladığı nefret söylemleri nedeniyle 2019 yılında 2,5 milyon Kanada doları (17,6 milyon TL) para cezasına çarptırılmıştı.

Para cezasının hükme bağlandığı mahkeme oturumunda, Johnston’ın "Bir daha asla Muhammed Fakih ve İslam dini hakkında nefret söylemlerinde bulunamayacağı" da hüküm altına alınmıştı.

Kanadalı siyasetçinin nefret söylemlerine devam etmesi üzerine, Ontario Yüksek Mahkemesi Yargıcı Fred Myers, Kevin Johnston hakkında yeniden karar verdi.

Yargıç Myers, Fakih hakkında "terörist" ve "bebek katili" ifadelerini kullanarak nefret söylemine ilişkin bir önceki mahkeme kararını ihlal ettiğine hükmettiği Johnston'a 18 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme kararında Johnston’ın, yasal olarak 4 Ocak 2022'de Ontario'ya dönmesine izin verildiği ve bu tarihten itibaren cezasını çekmek üzere cezaevine girmesi de karar bağlandı.

Yargıç Fred Myers kararını açıklarken, Johnston'ın, siyasi görüşlerinden dolayı değil, 6 hakaret eyleminden dolayı mahkum edildiğini söyledi.

Her bir hakaret eyleminin üçer ay hapis cezası gerektirdiğini ve Johnston'ın bu cezaları aralıksız tamamlayacağını duyuran Myers, "Bay Johnston'ın sözleri klasik nefret söylemidir. Örneğin Müslümanları terörist olarak damgalamak gibi çirkin klişelere dayalı olumsuz özellikler için mecazlardan yararlanıyorlar. Bay Johnston kendini toplumun çok çirkin ve giderek cesaretlenen bir kesimine çekici göstermeye çalışan kişidir. Kendisinin medya tarafından kötü biri olarak resmedildiğini söylüyor. Bay Johnston, resmedilen portresine gerekli boyayı da kendisi sağladı." dedi.

Bu arada karar sonrası CBC’ye konuşan Muhammed Fakih, cezanın kendisini rahatlamış hissettirdiğini söyledi.

Fakih, "Yargı sistemimizin Kanada'da nefreti ciddiye alması bana iyimserlik veriyor. Benim çocuklarım da diğerleri gibi yarın tenlerinin rengi veya kulağa farklı gelen bir isimden dolayı ülkemizde adaletin hakim olacağını bilerek uyanacaklar. Bu yüzden Kanada için güzel bir gün." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 682
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin İlhan

    5.10.2021 12:30:04

    Bir ülkmeizdeki Fatma ÖZDOĞAN hanımefendiye yapılan adalet uygulaması birde hrıstiyan Kanada da ayrımcı,nefret oluşturan söz söyleyene verilen yargı kararı, Kıyamete yakın dünya ters dönecek emarelerinden biriş bu haberle doğrulanmış olmuyormu.Zira müslümanlar adalet noktasında örnek alınırken ne acıki adalet noktasında tefessüh etmiş dini olan ülkedeki adalet insanı rahatlatıyor değilmi. BU ESER SİZİN EY DİNDAR GEÇİNEN DİNİDAR ANLAYAN VE KİNDAR OLAN ZALİMLERRR.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Vaka sayısı 30 bine yaklaştı

Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek

Çinli eski polisten 'Doğu Türkistan' itirafları

BM: Mozambik'te silahlı gruplar çocukları kullanıyor

Yarın İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

Hulusi Akar'dan Yunanistan'a 'diyalog' çağrısı

Mercan resiflerinin yüzde 14’ü, 10 yıldan kısa bir sürede yok oldu

Rize'de zor saatler

Otobüs biletlerini ''açık bilete'' dönüştürmede yeni karar

Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısından açıklamalar

Müslüman iş insanına terörist diyen siyasetçi, hapse mahkum edildi

Tayvan: Çin'e ait 4 savaş uçağı daha hava sahamıza girdi - Çin medyası: Uçuşlar 'savaş' uyarısı

Avustralya, gelecek yıldan itibaren turist kabul etmeye başlayacak

3 üniversiteye rektör atandı

Mavi il sayısı 22'ye ulaştı

Keyfi rejimin çıktısı talimatlı demokrasi talimatlı ekonomi

Dünyada üretilen gıdanın 3’te 1’i israf ediliyor

Filistinlilere siyonist tacizi tırmanıyor

Facebook hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti

Adli Tıp Kurumu 28 Şubat komutanları hakkında rapor hazırladı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Erdoğan’ın o sözleri ve Ayşe Özdoğan’a yapılan
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Süleyman KÖSMENE

Ruhun ömrü ne kadardır?
Ali FERŞADOĞLU

“Helâllik” almayan zarar eder
Ahmet BATTAL

Toplumsal uzlaşmanın temini amacıyla…
Osman ZENGİN

Saflar camilerde gevşetilirken...
Cevher İLHAN

“Millet ittifakı”nın stratejik aklı ve duruşu
Risale-i Nur'dan

Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız
Faruk ÇAKIR

Meclise dilekçe yazmak

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.