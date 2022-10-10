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11 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Müslüman polislerden Pakistan’a yardım

10 Ekim 2022, Pazartesi 17:00
ABD’de, New York Polis Teşkilatı (NYPD) Müslüman Polisler Derneği üyelerinin sel felaketinde mağdur olan milyonlarca Pakistanlı için yardım topladı.

ABD’de, New York Polis Teşkilatı (NYPD) Müslüman Polisler Derneği üyelerinin sel felaketinde mağdur olan milyonlarca Pakistanlı için topladığı yardımların ilk bölümü, Türk Hava Yollarının (THY) kargo ofisine ulaştırıldı.

Dernek üyeleri tarafından, ağustos ayında Pakistan’ı vuran selden etkilenen insanlar için toplanan giysi ve temizlik malzemeleri, New York John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havalimanı’ndaki THY kargo yetkililerine teslim edildi. Teslimat sırasında Pakistan’ın New York Başkonsolosu Ayesha Ali ile Pakistan asıllı New York Belediye Başkanı Kıdemli Danışmanı Ahsan Chughtai ve New York Belediyesi Toplum Savunucu Kashif Hussain de hazır bulundu. Pakistan’ın New York Başkonsolosu Ali, sel felaketinde 1700’ün üstünde Pakistanlının hayatını kaybettiğine ve 33 milyon kişinin felaketten etkilendiğine işaret ederek New York’tan yapılan yardımın, ülkesi için ne denli önemli olduğunu ifade etti. 

Yardımlar devam edecek 

NYPD Müslüman Polisler Derneği Başkanı Adeel Rana ise Pakistan’daki sel felaketinde milyonlarca insanın evlerinin su altında kaldığını ve her türlü yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek bu insanlık dramına kayıtsız kalamadıklarını, ilk kargonun ardından New York’tan yardım göndermeye devam edeceklerini söyledi. NYPD Müslüman Polisler Derneği Başkan Yardımcısı Başkomiser Ali Hammutoğlu da New York’un üç ayrı noktasında teslimat merkezleri oluşturduklarını, kısa sürede tahminlerinden çok daha fazla yardım malzemesi toplandığını anlattı.

AA

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