Müslüman vekilden İslamofobiye karşı yasa tasarısı

ILHAN OMAR, ABD YÖNETİMİNİ İSLAMOFOBİK OLAYLARI SORUŞTURMASI VE İNCELEMESİ İÇİN ÜST DÜZEY ÖZEL TEMSİLCİ ATAMAYA DÂVET EDEN BİR YASA TASARISI SUNDU.

ABD’de Temsilciler Meclisinin ilk Müslüman kadın üyelerinden olan Ilhan Omar, ABD yönetimini İslamofobik olayları soruşturması ve incelemesi için üst düzey özel temsilci atamaya dâvet eden bir yasa tasarısı sundu. Demokratik Minnesota Temsilcisi Ilhan Omar ve Demokratik Illionis Temsilcisi Jan Schakowsky tarafından sunulan yasa tasarısında, ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı bir “İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi” atanması çağrısı yapıldı. Tasarıda, söz konusu temsilcinin devlet destekli İslamofobik şiddeti incelemesi ve dış ülkelerde Müslüman karşıtı eylemleri rapor etmesi gerektiği belirtildi. Omar, söz konusu tasarıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Dünyanın neredeyse her köşesinde İslamofobinin arttığını görüyoruz. Seçildiğim eyalet Minnesota’da vandallar bir İslâm merkezine boyalarla nefret mesajları ve Nazi sembolleri çizdi. Bu tarz olaylar, ABD ve dışındaki bütün Müslümanların ortak sorunu.” ifadesini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 185

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.