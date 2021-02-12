Myanmar'da binlerce tutuklu serbest bırakılıyor

Askeri darbeyle seçilmiş hükümetin devrildiği Myanmar'da cunta hükümetinin lideri Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing, ülkenin bağımsızlığını kazandığı Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlara, demokrasi için ordu ile el el verme çağrısında bulundu.

Birlik Günü dolayısıyla tutuklu bulunan toplam 23 bin 314 kişi kademeli olarak serbest bırakılmaya başlandı. AA

Okunma Sayısı: 235

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.