Myanmar’da ölenlerin sayısı 860’a çıktı

Myanmar’da askerî darbeden bu yana ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesi sonucu ölen sivillerin sayısı 860’a yükseldi.

Myanmar Siyasî Tutuklulara Yardım Kuruluşunun raporuna göre, son 24 saatte 2 sivil can kaybı daha doğrulandı. Toplam can kaybı 860 olarak güncellenirken gözaltındaki kişi sayısı 4 bin 804 oldu, 1936 kişi hakkında ise gözaltı kararı bulunuyor. Öte yandan Sagaing eyaletinde faaliyet gösteren darbe karşıtı etnik silâhlı gruplardan Kani Halk Savunma Gücü ile Myanmar ordusu arasında 9 Haziran’da çıkan çatışmalarda 10 askerin can verdiği öne sürüldü. AA

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