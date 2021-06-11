Myanmar’da ölenlerin sayısı 860’a çıktı

Myanmar’da askerî darbeden bu yana ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesi sonucu ölen sivillerin sayısı 860’a yükseldi.
Myanmar Siyasî Tutuklulara Yardım Kuruluşunun raporuna göre, son 24 saatte 2 sivil can kaybı daha doğrulandı. Toplam can kaybı 860 olarak güncellenirken gözaltındaki kişi sayısı 4 bin 804 oldu, 1936 kişi hakkında ise gözaltı kararı bulunuyor.
Öte yandan Sagaing eyaletinde faaliyet gösteren darbe karşıtı etnik silâhlı gruplardan Kani Halk Savunma Gücü ile Myanmar ordusu arasında 9 Haziran’da çıkan çatışmalarda 10 askerin can verdiği öne sürüldü.
AA