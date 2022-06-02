Myanmar’da yerinden edilenler 1 milyonu geçti

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Myanmar’da askeri darbe sonrası ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında yaşanan çatışmaların ardından yerinden edilen kişi sayısının 1 milyonu aştığını bildirdi.
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OCHA’nın yayımladığı, güncellenen Myanmar İnsani Durum Raporu’nda, ülkenin birçok eyaletinde yaşanan çatışmalardan ötürü evini terk edenlerin giderek arttığı kaydedildi. 1 Şubat 2021 darbesinden bu yana çıkan çatışmalarda yerinden edilen sivil sayısının 1 milyonu aştığı bilgisi paylaşılan raporda, Arakan, Kachin, Şan ve Kayin eyaletlerinde nisandan bu yana süren muson yağmurlarının, evini terk eden sivilleri daha korunaksız hale getirdiğinin altı çizildi.
AA