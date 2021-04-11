"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Myanmar'daki gösterilerde ölü sayısı 701'e yükseldi

11 Nisan 2021, Pazar 12:29
Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 701'e yükseldi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun yayımladığı günlük raporda, güvenlik güçlerinin sivillere silahlı müdahalede bulunduğu bölgelerden yeni can kayıpları olduğu bildirildi.

Raporda, toplam can kayıpları 701 olarak güncellenirken, 3 bin 12 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Darbe karşıtı 656 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.

Dün Bago kentinde Myanmar ordusunun protestoculara silahlı müdahalesinde en az 82 kişi ölmüştü.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 267
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlib'de hayat çok zor: "Çocuklarım üç yıldır et yemiyor"

    Ukrayna: Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 10 kez ateşkes ihlali yaptı

    14 bakanla birlikte Türkiye'ye geliyor

    Edirne'de Ramazan hazırlığı

    Nisan ayında yurt genelinde beyaz rahmet

    6 Ocak günü 'Burayı temizleyin' demiş

    Myanmar'daki gösterilerde ölü sayısı 701'e yükseldi

    'Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında'

    'Otoriter rejimlerin ilk hedefi basın'

    2020’de Marmara’da 5369 hak ihlâli

    'Şimdi 10 liralık alıyorlar'

    Yasak çocukların sakıncalı anneleri

    'İstanbul Avrupa’nın en kalabalık şehri olacak'

    Son 24 saatte 52 bin 676 yeni vaka tespit edildi

    Hem bakkal, hem kütüphane

    Aşı krizi derinleşiyor

    Filistin'de teravih namazı camilerde kılınabilecek

    'Kamuda esnek ve dönüşümlü çalışmaya geçilmeli'

    ABD’deki Türk camileri ramazana hazır

    Myanmar’da 19 protestocuya idam cezası

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kutlular Ağabeyden ibretli bir hatıra
    Ahmet BATTAL

    ABD yaptırımları meselesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nurbanu Şen

    Kahraman dâvâ adamı muhterem abim
    Mehmet KARA

    AB ile “üç lider iki koltuk” krizi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Sözünü tuttun yiğit adam
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Kıyamet ve haşre benzeyen kış ile bahar
    Faruk ÇAKIR

    Pandemi sonrası dünya
    Çetin ACAR

    Asa-yı Musa’nın Firavunlarla mücadelesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.