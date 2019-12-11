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11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Myanmar dâvâsı görülmeye başlandı

11 Aralık 2019, Çarşamba 01:01
Merkezi Hollanda’nın Lahey şehrinde bulunan Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davayla ilgili 10-12 Aralık’ta yapılacak duruşmalarda, Gambiya’nın tedbir kararı talepleri ve Myanmar’ın itirazları dinlenecek.

Gambiya, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın ve vahşetin derhal durdurulmasını talep ediyor. Gambiya’nın tedbir talepleri arasında Myanmar’ın soykırıma yönelik delilleri yok etmesinin önüne geçilmesi ve soykırımın önlenmesine yönelik aldığı tedbirlerin düzenli olarak raporlanması da bulunuyor. Myanmar’ın Arakanlı Müslümanlar aleyhine “insanlığa karşı suç işlediğini” tesbit eden ve bununla ilgili 2010’da İrlanda Üniversitesine bağlı insan hakları merkezi tarafından yayımlanan bir raporun hazırlanmasına liderlik eden soykırım uzmanı Kanadalı hukukçu Prof. William B. Schabas’ın, duruşmada Myanmar’ı savunması dâvâda dikkat çeken noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

AA

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