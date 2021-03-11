Myanmar ordusu: Seçimlere kadar iktidarda kalacağız

Myanmar'da askeri darbeyle yönetime el koyan ordu, seçimler düzenlenene kadar iktidarda kalacağını duyurdu.

Askeri yönetim ayrıca görevden alınan lider Aung San Suu Kyi’nin yasadışı ödemeler kabul ettiğini iddia etti. Ülkenin farklı noktalarında devam eden protestolarda ise en az 10 kişi hayatını kaybederken, tespit edilen toplam can kaybı 70'e yaklaştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), darbenin ardından göstericilere yönelik şiddeti ilk kez kınadı ve orduya itidal çağrısında bulundu. Euronews Türkçe

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