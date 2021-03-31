Myanmar ordusu sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları düzenledi

Askeri darbenin gerçekleştiği Myanmar'da ordu, darbeye karşı çıkan protestocuların yanında yer alan etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği'nin bulunduğu bölgelere hava saldırıları düzenledi.

Myanmar basınında yer alan haberlerde, ordunun Karen eyaletinin Tayland sınırı yakınlarındaki Hpapun kentine 29 Mart'ta başlattığı hava saldırılarını bugün de sürdürdüğü belirtildi. Saldırıların ardından en az 10 bin sivil Tayland'a sığınmak üzere evlerini terk ederken 6 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Hpapun'da çok sayıda yerleşim alanının yıkıldığı görüldü. Askeri darbeye karşı çıkan KNU ve Kachin Özgürlük Ordusu (KIA), protestocu sivilleri cuntaya karşı koruyacaklarını açıklamıştı. 2018'de Myanmar ordusuyla ateşkes imzalayan Arakan Ordusu, Ta'ang Ulusal Özgürlük Ordusu (TNLA) ve Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) da dünkü açıklamalarında, Myanmar ordusunun protestoculara yönelik şiddeti son bulmazsa ateşkesi bozacaklarını vurgulamıştı. AA

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