"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

'Nasıl olsa ölmüş olacağız' diye düşünmeyin!'

18 Ekim 2021, Pazartesi 15:59
Belçika'daki selin izleri, üzerinden geçen 3 ayda hala silinememişken uzmanlar, doğal afetlerin daha sık ve farklı türlerde yaşanacağı uyarısında bulunuyor.

Batı Avrupa'yı yaz ortasında vuran ve Belçika tarihinde benzeri görülmemiş sel felaketinin üzerinden 3 ay geçse de afet bölgeleri hala selin izlerini taşıyor.

Gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları, halka gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıtmaya devam ederken pek çok haneye halen doğal gaz verilemiyor.

Kışın yaklaşması ve yağışların artmasıyla sel bölgelerinde yeni bir felaket beklentisi korkusu baş gösteriyor.

Ay sonunda İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak COP26 zirvesi öncesinde iklim değişikliğiyle mücadele için alınan kararların, mevcut durumu tersine çevirmekte ne derece etkili olacağı da merak ediliyor.

"Bu felaketlere daha sık rastlayacağız"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Brüksel merkezli Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi (CEPS) iklim uzmanlarından Christian Egenhofer, "Bu felaketlere daha sık rastlayacağız. Yalnızca daha aşırı değil, daha değişken de olacaklar." dedi.

Avrupa kıtasının kuzeyinde daha çok sel, güneyinde daha çok kuraklık, ısı dalgaları ve orman yangınlarının görüleceğini belirten Egenhofer, "Bu, bugünden yarına olacak bir şey değil elbette. On yıllar içinde oluyor ancak artık daha sık olacak." diye konuştu.

Egenhofer, Paris İklim Anlaşması'nın belirlediği hedeflere ulaşmak konusunda olumsuz bir bakışa sahip olduğunu ancak çözümleri otoritelerden beklemek yerine "özerk" tedbirlerin pratik düzeyde daha çok işe yarayacağını söyledi.

Potansiyel sel bölgelerinde yaşamakta ısrarcı olmamak, sigorta şirketlerinin bu doğrultuda koşullu hizmet vermesi gibi önlemlere değinen Egenhofer, Belçika ve Almanya gibi tarihlerinde az sayıda doğal felaket yaşamış ülkelerin krizi yönetmekte yaşadığı zorluğun gelecek seferlerde üstesinden geleceğini umduğunu kaydetti.

"Torunlarınızın sizin şu anki eylemleriniz nedeniyle ölmesini istemezsiniz"

Brüksel merkezli Uluslararası Kutup Kuruluşu (IPF) Uzmanı Henri Robert da Avrupa'nın farklı bölgelerinde farklı afetlerin görüleceğini ancak Akdeniz boyunca daha fazla kuraklık, Batı Avrupa'da ise yine sel beklentisinin olduğunu söyledi.

Su seviyesinin gelecek on yıllarda artmaya devam edeceğine dikkati çeken Robert, insanların iklim değişikliğinin etkilerini "çok uzun vadeli sanarak" hafife aldığını ancak dünyanın ömrüyle kıyaslandığında 50 ya da 100 yılda meydana gelen değişikliklerin oldukça "hızlı" kategorisinde değerlendirilebileceğini kaydetti.

Robert, "İklim değişikliği ile ilgili şu an gördüğümüz şey, dramatik etkilerinin hızlanmış olması. Mevcut eylemlerimizin etkisinin 50 yıl sonra görülebilecek olması, bizi 'nasıl olsa ölmüş olacağız' düşüncesine itmemeli. Torunlarınızın sizin şu anki eylemleriniz nedeniyle ölmesini istemezsiniz." ifadelerini kullandı.

"Daha az ulaşım kullanmalı, daha az tüketmeliyiz"

Daha az petrol ve kömür kullanarak emisyonları azaltmak gerektiğine işaret eden Robert, "Kısacası daha az ulaşım kullanmalı, daha az tüketmeliyiz." dedi.

Robert, şöyle devam etti:

"Büyükanne ve babalarımızın yaşamlarına geri dönmeliyiz. Onların da arabaları, evlerinde ısıtıcıları, kışın giyecek sağlam kıyafetleri hatta çamaşır makineleri bile vardı ancak şimdi tükettiğimizin 6'da biri kadar tüketiyorlardı."

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferanslarında yıllar içinde alınan kararların şimdiye kadar somut bir etkisinin olmadığına değinen Robert, Glasgow zirvesinde kendisinin de bulunacağını ancak umutlarının sınırlı olduğunu kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Nasıl olsa ölmüş olacağız' diye düşünmeyin!'

    Aliya İzetbegoviç vefat yıldönümünde rahmet, özlem ve dualarla yad ediliyor

    Hindistan'da ölü sayısı 24'e yükseldi

    Meriç Nehri'nde rahmet sevinci

    Kombisini yakmayan komşuya karşı dava açılabiliyor

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 47. maçına çıkıyor

    Vaka sayısı 34 ilde azalırken 46 ilde arttı, 1 ilde değişmedi

    Hukukta vahim tablo

    Castrol, Türkiye'de Çin’den sonra en çok büyüyen pazar

    Borç faizini ödemek için borçlanıyoruz

    Emekliler 1500 lirayla geçinmeye çalışıyorlar

    Yeni lider Trabzonspor

    Son 24 saatte 24114 vaka ve 186 ölüm gözlemlendi

    ABD'de çok sayıda aşı çöpe gidiyor

    Dünya enerji krizyle karşı karşıya

    Böyle kriz görmedik

    Dünya felakete mi koşuyor?

    Kabe’nin etrafındaki bariyerler kalktı

    Gelecekte ilaç ham maddesi bulunmayabilir

    Hukuksuzluğa son verilsin

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hukukta vahim tablo
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Resulullah'ın (asm) emsalsiz başarısı
    Yeni Asya'dan Size

    Gazeteyi takibin önemi
    📷
    Genel

    Van’da Bediüzzaman Külliyesinin temeli atıldı
    Şükrü BULUT

    Hıristiyanların kutsal şehrinin semalarında ezan sesleri
    Risale-i Nur'dan

    İslâm cemiyetinin ana direği: Tevhid ve iman
    Abdil YILDIRIM

    Her akşam bir kıyamet, her sabah bir haşirdir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Butto: Ekim’de kurtuldu; Aralık’ta katledildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.