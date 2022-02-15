NATO’dan Rusya-Ukrayna krizine dair açıklama

NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağın ortasında diplomatik bir çözüm arıyor olabileceğine dair sinyalleri memnuniyetle karşıladığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri, Moskova'yı harekete geçme iradesini göstermeye çağırırken, "Moskova'dan diplomasinin devam etmesi gerektiğine dair işaretler var. Bu, temkinli bir iyimserlik için zemin oluşturuyor. Ancak şu ana kadar Rusya tarafından sahada herhangi bir gerilim azalması belirtisi görmedik" dedi.

Jens Stoltenberg, "Rusya, soğuk savaştan bu yana Ukrayna'da ve çevresinde eşi görülmemiş bir savaş gücü topladı. Artık yeni bir saldırı için her şey hazır. Ancak Rusya'nın eşiğinden geri adım atmak, savaşa hazırlanmayı bırakmak ve barışçıl bir çözüm için çalışmaya başlamak için hala zamanı var” derken, mevcut durumu "Avrupa'da on yıllardır karşılaştığımız en ciddi güvenlik krizi" olarak nitelendirdi.