NATO Genel Sekreteri: ABD'deki görüntüler şoke edici

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresindeki olayları "şoke edici" şeklinde nitelendirerek, "ABD başkanlık seçiminin sonucuna saygı duyulması" çağrısında bulundu.

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ABD'deki gösteride tansiyon yükseldi: Trump destekçileri Kongre binasına girdi Stoltenberg, göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine çıkan olaylar hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Washington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı. Barikatlar aşılarak Kongre binasına girildi ABD Başkanı Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyenler, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto amacıyla barikatları aşarak Kongre binasına girmişti. Başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti. AA

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